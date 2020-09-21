Все игры серии Metro продаются со скидками до 80%

Так, тайтл Metro 2033 Redux можно ухватить в рамках распродажи всего за 83 рубля. Напомним, что в обычное время игра продается за 419 рублей.

В то же время, Metro: Last Light Redux также доступна за 83 рубля вместо прежних 419 рублей.

Помимо прочего со скидкой можно приобрести весь набор игр Metro Franchise Bundle. Его обычная стоимость достигает 3 436 рублей, тогда как со скидкой она опустилась до 1 191 рублей.

Однако стоит поторопиться, поскольку скидками можно будет воспользоваться лишь сегодня. Скачать серию игр Metro по сниженной стоимости можно по этой ссылке.