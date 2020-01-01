Все игры серии "Ведьмак" продаются с 76% скидкой

Напомним, что ранее данная серия игр была доступна за 3365 рублей, тогда как сейчас ее можно урвать всего за 806 рублей! В данный комплект входят такие игры, как Ведьмак, выпущенный в 2007 году, Ведьмак 2: Убийцы королей, Ведьмак 3: Дикая Охота - Издание Игра Года, Кровная вражда: Ведьмак, а также это цифровая адаптация настольной игры от CD PROJEKT RED - The Witcher Adventure Game.

Отметим, что на каждую игру серии “Ведьмак” действуют и отдельные скидки. Ознакомиться с ними или же приобрести весь комплект можно по ссылке.