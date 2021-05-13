Игры
Сегодня в 08:40
Все онлайн-игры на PlayStation станут временно бесплатными
Зарегистрироваться для участия в акции можно уже сейчас
Sony объявила о старте инициативы под названием “Время играть”, в рамках которой все онлайн-игры на PlayStation станут временно бесплатными. Для игры по сети геймерам не нужна будет платная подписка PS Plus.
Сама акция пройдет в несколько этапов. Первый стартует уже 18 мая, но зарегистрироваться можно до этой даты. В процессе игр зарегистрированные в событии геймеры смогут зарабатывать достижения, получая за это определенный подарки. В частности, получить можно аватары и темы для PS4.
Зарегистрироваться можно уже сейчас и вплоть до 31 мая. Однако отметим, что для получения приза за определенный этап зарегистрироваться нужно до его начала. Первый этап закончится 25 мая в 09:59.