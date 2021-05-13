Все онлайн-игры на PlayStation станут временно бесплатными

Сама акция пройдет в несколько этапов. Первый стартует уже 18 мая, но зарегистрироваться можно до этой даты. В процессе игр зарегистрированные в событии геймеры смогут зарабатывать достижения, получая за это определенный подарки. В частности, получить можно аватары и темы для PS4.

Зарегистрироваться можно уже сейчас и вплоть до 31 мая. Однако отметим, что для получения приза за определенный этап зарегистрироваться нужно до его начала. Первый этап закончится 25 мая в 09:59.