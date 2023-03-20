Все резко повзрослели? Продажи видеоигр упали во всём мире

Общий доход разработчиков игр по всему миру составил 92,3 млрд долларов. При этом 56,2% дохода пришлось на консольные проекты, в то время как 41,3% — на ПК. Оставшиеся 2,5% — это доходы от монетизации в браузерных тайтлах.

Наибольшие продажи были отмечены в США, где геймеры потратили 31,2 млрд долларов. Это 34% от общего объёма продаж. Второе место занимает Азиатско-Тихоокеанский регион, где игроки потратили 30,2 млрд долларов (33%). На третьем же месте расположилась Европа — 24,3 млрд долларов (26%).

Одним из факторов, который мог способствовать падению продаж видеоигр, является нехватка полупроводников. Это, например, повлияло на производство игровых консолей.

Кроме того, пандемия, возможно, первоначально способствовала росту продаж видеоигр в 2021 году, поскольку люди оставались дома. Но по мере того, как работа начала возвращаться в офлайн, у них могло уменьшаться количество времени, которое можно уделять видеоиграм.