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Всего «Ведьмака» распродают со скидками до 85%До 12 июля
В онлайн-магазине GOG стартовала новая распродажа — со скидками до 85% можно приобрести игры популярной серии “Ведьмак”.
Так, Ведьмак 3: Дикая Охота продается с 80% скидкой. Напомним, что в обычное время тайтл доступен за 1 199 рублей, тогда как сейчас его можно ухватить за 239.
Стоимость тайтла Ведьмак 2: Убийцы королей, в свою очередь, упала на 84%. Ранее он продавался за 419 рублей, тогда как сейчас ухватить его предлагается всего за 69.
С 69% скидкой можно купить комплект дополнений для игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». Исходная стоимость набора — 999 рублей, сейчас же она упала до 309.
Ознакомиться со всеми играми, которые сейчас продаются со скидкой, можно перейдя по этой ссылке.