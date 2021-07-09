Всего «Ведьмака» распродают со скидками до 85%

Так, Ведьмак 3: Дикая Охота продается с 80% скидкой. Напомним, что в обычное время тайтл доступен за 1 199 рублей, тогда как сейчас его можно ухватить за 239.

Стоимость тайтла Ведьмак 2: Убийцы королей, в свою очередь, упала на 84%. Ранее он продавался за 419 рублей, тогда как сейчас ухватить его предлагается всего за 69.

С 69% скидкой можно купить комплект дополнений для игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». Исходная стоимость набора — 999 рублей, сейчас же она упала до 309.

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