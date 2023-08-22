Игры
12:47, 22 августа 2023
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Всё больше о космосе: в ноябре выйдет игра по мотивам романа известного фантаста

Игра создана на основе романа знаменитого фантаста Станислава Лема

Издатель игр 11 bit studios анонсировал выход ожидаемой игры о космосе. Продукт называется The Invincible.

Всё больше о космосе: в ноябре выйдет игра по мотивам романа известного фантаста

© IGN

Это космическое приключение, созданное по мотивам научно-фантастического романа культового польского писателя Станислава Лема «Непобедимый». По сюжету, астробиолог Ясна попадает на неизученную планету Регис III. Учёный должна найти и спасти свой экипаж. По ходу игры главой герой будет сталкиваться и бороться с таинственными существами и явлениями.

Игра выйдет 6 ноября 2023 года. Продукт будет доступен на ПК, PS5 и Xbox Series. Разработкой занимаются студии Starward Industries и Techland.

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