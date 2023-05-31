Вторая часть альбома Atomic Heart появится на музыкальных площадках

Соцсети студии Mundfish обещают, что 2 июня будет премьера второй части музыкального альбома Atomic Heart. Все треки альбома, Atomic Heart OST: Vol 2, можно услышать на стриминговых платформах и YouTube. В нем будет 32 трека разных жанров, написанных широко известными в узких кругах композиторами, как Мик Гордон, Джеффри Дэй и Boogrov.

Разработчики поделились обрезанной обложкой альбома, на которой изображены руки робота «Вовчика», играющего на синтезаторе. Позже было обнаружено полное изображение.

Первая часть саундтрека Atomic Heart вышла в феврале 2023 года и была очень популярна на стриминговых платформах. Особенно известен ремикс «Комарово», который вошёл в топ-3 чарта «Яндекс Музыки».

Atomic Heart — это шутер от первого лица, действие которого разворачивается в альтернативной версии СССР 1950-х годов. Игра была выпущена 21 февраля 2023 года для ПК и консолей PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S.