Второй трейлер GTA 6 записали на базовую PlayStation 5, а не Pro-модель

Такой ход может стать важным маркетинговым преимуществом для Sony, которая, по слухам, уже получила эксклюзивные права на продвижение игры. Визуальное качество ролика впечатляет, особенно если учесть, что это была съёмка на стандартной консоли, без дополнительных возможностей Pro-версии.

Тем не менее, эксперты предупреждают, что ожидать стабильных 60 fps в финальной версии игры на базовой PS5, скорее всего, не стоит. Несмотря на улучшенную графику и высокую детализацию, такие игры часто требуют компромиссов в производительности.

Релиз GTA 6 ожидается 26 мая 2026 года на PlayStation 5, 5 Pro и Xbox Series X/S, но версия для ПК пока остаётся под вопросом.