Вы не сможете купить PS5 Slim в РФ на старте продаж. И дело не в санкциях

Вы не сможете купить PS5 Slim в РФ на старте продаж. И дело не в санкцияхНо зато после Нового года — без проблем
Российские геймеры, в предвкушении новой PlayStation 5 Slim к Новому году, могут столкнуться с разочарованием.
Несмотря на запланированный старт продаж в ноябре, приставка будет поставляться ограниченными партиями.
Большинство ритейлеров планирует начать продажи уже после праздников. Основная масса ожидает поставку устройства в январе-феврале.
Задержка доставки новой версии PS5 в РФ неминуема — в современной полупроводниковой продукции на тонких техпроцессах всегда велик процент отбраковки. Это означает, что заводам-партнёрам Sony физически не удастся удовлетворить спрос на PS5 Slim в первые пару месяцев продаж. Поэтому зарубежные ритейлеры сначала обеспечат продажи на местных рынках, и лишь потом оставшиеся ресурсы отправятся в параллельный импорт.
Эксперты уверены, что несмотря на задержки в поставках, новая консоль всё равно будет пользоваться популярностью среди российских геймеров. Особенно интерес к новой консоли возникнет перед выходом эксклюзивных игр.