Вы не сможете купить PS5 Slim в РФ на старте продаж. И дело не в санкциях

Задержка доставки новой версии PS5 в РФ неминуема — в современной полупроводниковой продукции на тонких техпроцессах всегда велик процент отбраковки. Это означает, что заводам-партнёрам Sony физически не удастся удовлетворить спрос на PS5 Slim в первые пару месяцев продаж. Поэтому зарубежные ритейлеры сначала обеспечат продажи на местных рынках, и лишь потом оставшиеся ресурсы отправятся в параллельный импорт.