Выдыхаем: Роскомнадзор убрал Steam из списка запрещенных ресурсов

Однако Valve оперативно отреагировала на претензии российского регулятора и уже через несколько часов после попадания в реестр, платформа была удалена из списка запрещенных ресурсов.

Такая ситуация не уникальна для Steam: аналогичные случаи происходили и ранее, однако каждый раз сервис оставался доступным для российских пользователей.

Последний подобный инцидент произошел всего несколько месяцев назад, а первые упоминания о попадании Steam в реестр датируются 2015 годом.