Выдыхаем: Роскомнадзор убрал Steam из списка запрещенных ресурсов

Опубликовано 26 августа 2024, 07:21
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Выдыхаем: Роскомнадзор убрал Steam из списка запрещенных ресурсовУра-ура!
Накануне Роскомнадзор вновь включил Steam в реестр запрещенных сайтов, что вызвало серьезные опасения у российских пользователей сервиса о возможной блокировке.
Однако Valve оперативно отреагировала на претензии российского регулятора и уже через несколько часов после попадания в реестр, платформа была удалена из списка запрещенных ресурсов.
Такая ситуация не уникальна для Steam: аналогичные случаи происходили и ранее, однако каждый раз сервис оставался доступным для российских пользователей.
Последний подобный инцидент произошел всего несколько месяцев назад, а первые упоминания о попадании Steam в реестр датируются 2015 годом.
Тем не менее, несмотря на периодические претензии Роскомнадзора, платформа по-прежнему функционирует в России без ограничений.
Остается надеяться на то, что и дальше ситуация будет развиваться по подобному сценарию, в случае возникновения претензий отечественного регулятора.