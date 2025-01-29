«Выглядит феноменально, потенциал ПК-версии зашкаливает»: эксперты Digital Foundry в шоке от новой DOOM

Представленный на Developer_Direct, новый проект от id Software использует обновлённый движок idTech с поддержкой трассировки лучей, бесшовной загрузкой уровней и огромными мирами.

Игра обещает невероятную детализацию, высокую плотность ИИ и реалистичные эффекты. На ПК будут доступны продвинутые настройки, включая трассировку пути и использование DLSS для высокой производительности.

Минимальные требования для 1080p — RTX 2060 Super и Ryzen 7 3700X, а для 4K — уже Ryzen 7 5700X или Intel Core i7-12700K.

Специалисты особо отметили масштаб уровней и мгновенную загрузку благодаря новой технологии потоковой передачи данных. Даже на Xbox Series S игра демонстрирует впечатляющую графику.