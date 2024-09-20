Выход GTA 6 в 2025 году официально подтвердили

Опубликовано 20 сентября 2024, 08:371 мин.
Выход GTA 6 в 2025 году официально подтвердилиУф, отлегло
Компания Take-Two официально подтвердила, что релиз Grand Theft Auto 6 состоится в 2025 году, несмотря на ранее появившиеся слухи о возможной задержке. В отчете компании уточняется, что игра выйдет осенью.
Разработчики из Rockstar Games пока не раскрыли дополнительные детали о проекте, но пообещали поделиться новостями в будущем. Когда именно это произойдет, остается неизвестным.
Напомним, что в начале месяца игровой журналист Джейсон Шрайер также подтвердил, что игра не будет отложена и её релиз состоится в 2025 году.
Сначала Grand Theft Auto 6 появится на консолях PS5 и Xbox Series X/S, в то время как версия для ПК выйдет позже. Ожидается, что производительность игры на Xbox Series S может вызвать вопросы из-за аппаратных ограничений этой консоли.