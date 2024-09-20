Игры
Опубликовано 20 сентября 2024, 08:37
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Выход GTA 6 в 2025 году официально подтвердили

Уф, отлегло
Компания Take-Two официально подтвердила, что релиз Grand Theft Auto 6 состоится в 2025 году, несмотря на ранее появившиеся слухи о возможной задержке. В отчете компании уточняется, что игра выйдет осенью.
Выход GTA 6 в 2025 году официально подтвердили
© Take Two

Разработчики из Rockstar Games пока не раскрыли дополнительные детали о проекте, но пообещали поделиться новостями в будущем. Когда именно это произойдет, остается неизвестным.

Напомним, что в начале месяца игровой журналист Джейсон Шрайер также подтвердил, что игра не будет отложена и её релиз состоится в 2025 году.

Сначала Grand Theft Auto 6 появится на консолях PS5 и Xbox Series X/S, в то время как версия для ПК выйдет позже. Ожидается, что производительность игры на Xbox Series S может вызвать вопросы из-за аппаратных ограничений этой консоли.

Источник:Take Two
Автор:Булат Кармак
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