Выход GTA 6 в 2025 году официально подтвердили

Разработчики из Rockstar Games пока не раскрыли дополнительные детали о проекте, но пообещали поделиться новостями в будущем. Когда именно это произойдет, остается неизвестным.

Напомним, что в начале месяца игровой журналист Джейсон Шрайер также подтвердил, что игра не будет отложена и её релиз состоится в 2025 году.

Сначала Grand Theft Auto 6 появится на консолях PS5 и Xbox Series X/S, в то время как версия для ПК выйдет позже. Ожидается, что производительность игры на Xbox Series S может вызвать вопросы из-за аппаратных ограничений этой консоли.