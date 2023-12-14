Игры
22:02, 14 декабря 2023
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Выход GTA VI в первую очередь на консолях объяснили лучшими продажами

Об этом рассказал бывший разработчик Rockstar Games

Игровое издание IGN со ссылкой на YouTube-канал бывшего разработчика компании Rockstar Майка Йорка рассказало, почему тайтл GTA VI выйдет прежде всего на консолях, а потом уже на ПК.

Выход GTA VI в первую очередь на консолях объяснили лучшими продажами

© Rockstar Games

Йорк объяснил, что в основе лежит прибыль. Поскольку копии игр для консолей продаются лучше, чем для компьютеров, то и акцент разработки будет сделан на играх для консолей, причём в первую очередь для PlayStation.

Разработчик рассказал, что Rockstar сначала выпустила GTA V для PlayStation 3 и Xbox 360, только через год была представлена версия для PS4 и Xbox One, а ещё через полгода была разработана версия для ПК. Бывший сотрудник Rockstar отметил, что студия не смогла бы разрабатывать игры одновременно для ПК и консолей — тогда понадобился бы огромный штат и колоссальные средства.

В IGN отчасти разделили логику Йорка, но отметили, что раз речь о прибыли, то разработка для ПК так же важна — это быстро привлечёт дополнительную аудиторию.

Источник:IGN
Автор:Андрей Кадуков
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