Игры
Сегодня 15:32
Выход ремейка Prince of Persia перенесли, но затем «отмотали» решение обратно
Правда, игроки всё равно не получат игру вовремя
Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time становится всё более и более проблемным. Изначально разработчики столкнулись с массой критики из-за качества проекта, а сейчас интернет-общественность возмутилась возможным переносом игры.
Вообще, история переноса подстать главной «фишке» серии. Изначально в чехословацком Facebook-аккаунте Ubisoft появилось сообщение о переносе игры с 21 января 2021 года на 18 марта. Затем публикация была удалена, из-за чего самой актуальной информацией о сроках выхода стал предыдущий пост, датированный ещё сентябрем 2020 года. Пользователи тут же принялись шутить, что таким образом сама Ubisoft отмотала время и отменила перенос.
Правда, ещё какое-то время спустя компания всё же выступила с заявлением. В нём она официально подтвердила перенос игры на 18 марта 2021 года. С чем это может быть связано – неизвестно. Но сама ситуация получилась довольно-таки забавной.