Выход ремейка Prince of Persia перенесли, но затем «отмотали» решение обратно

Вообще, история переноса подстать главной «фишке» серии. Изначально в чехословацком Facebook-аккаунте Ubisoft появилось сообщение о переносе игры с 21 января 2021 года на 18 марта. Затем публикация была удалена, из-за чего самой актуальной информацией о сроках выхода стал предыдущий пост, датированный ещё сентябрем 2020 года. Пользователи тут же принялись шутить, что таким образом сама Ubisoft отмотала время и отменила перенос.