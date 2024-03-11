Выпущен еще один эмулятор PS4 — теперь их количество дошло до шести

Опубликовано 11 марта 2024, 11:46
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Выпущен еще один эмулятор PS4 — теперь их количество дошло до шестиКонкуренция это всегда хорошо
Не так давно сеть взорвал новый эмулятор PS4, созданный SysRay и VKokielov — psOff.
Новинка, уже способна запускать некоторые игры, правда пока что простые. Скорость рендеринга у psOff довольно приличная:
- Sonic Mania Plus - 1449 FPS;
- Worms W.M.D - 234 FPS;
- Blackhole - 32 FPS.
Что интересно, psOff — это уже шестой эмулятор PS4, разрабатываемый энтузиастами в данный момент. При этом:
- Spine — самый продвинутый на данный момент.
- fpPS4 — второй по перспективности.
- RPCSX — эмулятор от создателей RPCS3.
Сложные 3D-игры пока не по зубам ни одному из эмуляторов. Правда, конкуренция между разработчиками проектов может ускорить их работу. В любом случае, чем больше эмуляторов, тем лучше!