Выпущен еще один эмулятор PS4 — теперь их количество дошло до шести

Новинка, уже способна запускать некоторые игры, правда пока что простые. Скорость рендеринга у psOff довольно приличная:

Sonic Mania Plus - 1449 FPS;

Worms W.M.D - 234 FPS;

Blackhole - 32 FPS.

Что интересно, psOff — это уже шестой эмулятор PS4, разрабатываемый энтузиастами в данный момент. При этом:

Spine — самый продвинутый на данный момент.

— самый продвинутый на данный момент. fpPS4 — второй по перспективности.

— второй по перспективности. RPCSX — эмулятор от создателей RPCS3.

Сложные 3D-игры пока не по зубам ни одному из эмуляторов. Правда, конкуренция между разработчиками проектов может ускорить их работу. В любом случае, чем больше эмуляторов, тем лучше!