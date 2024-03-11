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Игры
Опубликовано 11 марта 2024, 11:46
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Выпущен еще один эмулятор PS4 — теперь их количество дошло до шести

Конкуренция это всегда хорошо
Не так давно сеть взорвал новый эмулятор PS4, созданный SysRay и VKokielov — psOff.

Новинка, уже способна запускать некоторые игры, правда пока что простые. Скорость рендеринга у psOff довольно приличная:

  • Sonic Mania Plus - 1449 FPS;
  • Worms W.M.D - 234 FPS;
  • Blackhole - 32 FPS.

Что интересно, psOff — это уже шестой эмулятор PS4, разрабатываемый энтузиастами в данный момент. При этом:

  • Spine — самый продвинутый на данный момент.
  • fpPS4 — второй по перспективности.
  • RPCSX — эмулятор от создателей RPCS3.

Сложные 3D-игры пока не по зубам ни одному из эмуляторов. Правда, конкуренция между разработчиками проектов может ускорить их работу. В любом случае, чем больше эмуляторов, тем лучше!

Источник:GitHub
Автор:Булат Кармак
Теги:
#PlayStation 4
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#консоль
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#эмулятор