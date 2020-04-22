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Выпущена бесплатная версия многопользовательского шутера Tom Clancy’s The Division 2
Причем она доступна как для ПК, так и для PS4 и Xbox One
Выпущена бесплатная версия многопользовательского шутера Tom Clancy’s The Division 2 на 8 часов. Об этому буквально вчера сообщила команда игры, опубликовав на официальном сайте компании Ubisoft соответствующую запись.
Так, бесплатная пробная версия уже сейчас доступна почти на всех актуальных платформах, в числе которых ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Исключением является лишь фирменный игровой потоковый сервис от Google - Stadia.
В восьмичасовой бесплатной версии геймеры смогут ознакомиться с сюжетной кампанией. Причем играть можно как в одиночку, так и вместе с друзьями. Однако стоит отметить, что в пробной версии есть определенные ограничения. Так, такие опции, как кланы и внутриигровые покупки в демо-версии недоступны.