Выпущена бесплатная версия многопользовательского шутера Tom Clancy’s The Division 2

Так, бесплатная пробная версия уже сейчас доступна почти на всех актуальных платформах, в числе которых ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Исключением является лишь фирменный игровой потоковый сервис от Google - Stadia.

В восьмичасовой бесплатной версии геймеры смогут ознакомиться с сюжетной кампанией. Причем играть можно как в одиночку, так и вместе с друзьями. Однако стоит отметить, что в пробной версии есть определенные ограничения. Так, такие опции, как кланы и внутриигровые покупки в демо-версии недоступны.