Выпущена игра-симулятор дровосека

Lumberjack's Dynasty представляет из себя игру от первого лица, в котором геймерам предоставляется возможность развить бизнес и основать собственную династию. Так, игрокам предстоит взять на себя ответственность за старый лесозаготовительный лагерь, выполняя различные задания и возвращая его к жизни. В игре можно покупать и вырубать гектары леса, заготавливать древесину, производить из нее впоследствии продукцию и прочее.

На данный момент игры вышла в раннем доступе, а потому некоторые функции в ней еще не реализованы. В частности, разработчики обещают добавить в нее возможность ремонта и улучшения транспорта, флирт, свадьбу и создание семьи, а также эксплуатацию дополнительного оборудования. Стоимость игры составляет 749 рублей. Сейчас на нее действует 10% скидка, благодаря чему купить ее можно за 674 рубля.