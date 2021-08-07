Выпущена игра-симулятор фермера алкоголика

Играть в Farmer's Life необходимо за фермера по имени Казимеж, который имеет пристрастие к спиртным напиткам. Ключевая задача игры — прожить за Казимежа как можно дольше. Для достижения этой цели потребуется выполнять ряд действий и мониторить расход ресурсов. Причем задачи, которые предстоит выполнять фермеру, меняются в зависимости от сезона.

Отметим, что на данный момент игра находится в раннем доступе. На полную доработку игры у разработчиков уйдет от 6 до 12 месяцев. До 12 августа покупка игры обойдется в 324 рубля, а после — в 360. Демо версию игры можно опробовать бесплатно.