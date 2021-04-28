Выпущена мобильная версия шутера DOOM

Геймерам предоставляется возможность сыграть в мобильной версии за мини-думсплеера, путешествующего по изометрическим уровням. В игре предстоит бороться с демонами, искать лут, а также улучшать навыки и экипировку. В плане геймплея мобильный DOOM похожа на смартфонный тайтл Archero, выпущенный Habby.

На данный момент информация о том, когда пользователи из других стран смогут скачать мобильный шутер, не раскрывается. Помимо прочего компания не сообщила и о том, будет ли выпущена игра для владельцев iOS устройств.