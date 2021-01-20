Выпущена случайно создаваемая карта для Counter-Strike: Global Offensive с 30 млн комбинаций

В разделе Steam Workshop появилась новая боевая площадка CS:GO за авторством пользователя под ником Orel. Он, используя предметы из классической карты de_inferno, создал процедурно-генерируемую Rogue Inferno. Со слов самого автора, его проект предусматривает более 30 млн различных комбинаций итоговой карты.

Отметим, что Rogue Inferno сложно назвать пионером в области процедурной генерации в Counter-Strike. Так, ещё в Counter-Strike: Source была карта cs_havana, двери в которой то открывались, то закрывались также по воле рандома. Но то, что удалось Orel, всё же куда более интересно и удивительно.