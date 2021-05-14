Выпущены две новые версии контроллера DualSense
Так, один из новых джойстиков выполнен в цвете Cosmic Red, что переводится как космически красный. Как видим, в этой версии преобладают красные и черные цвета. По словам дизайнеров, вдохновлялись они при реализации этой модели оттенками красного, которые можно увидеть на фотографиях космоса.
Также компания показала и черный DualSense в оттенке Midnight Black. Что интересно, именно этот джойстик засветился на “живых” фотографиях документации Федеральной комиссии по связи США (FCC). Сами разработчики поделились, что версия Midnight Black показывает то, как люди видят космос через небо в ночи.
Новые контроллеры пока не поступили в продажу, однако пользователи из США уже могут оформить на них предзаказ. Черный DualSense оценили в 70 долларов, тогда как за красный просят 75 долларов.