Выпущены две новые версии контроллера DualSense

Так, один из новых джойстиков выполнен в цвете Cosmic Red, что переводится как космически красный. Как видим, в этой версии преобладают красные и черные цвета. По словам дизайнеров, вдохновлялись они при реализации этой модели оттенками красного, которые можно увидеть на фотографиях космоса.