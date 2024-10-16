Вышел белый Xbox Series X. Эффектный внешне, но без дисковода

Опубликовано 16 октября 2024, 07:071 мин.
Вышел белый Xbox Series X. Эффектный внешне, но без дисководаПодключить его отдельно тоже нельзя
Microsoft выпустила белую версию консоли Xbox Series X, которая отличается отсутствием дисковода и белым цветом.
Новинка получила такой же белый корпус, как у более компактной Xbox Series S, и доступна за $449.99.
Покупателям этой версии придется довольствоваться только цифровыми играми и подпиской Xbox Game Pass, поскольку возможности подключить дисковод нет.
По функциональности белая версия Xbox Series X не отличается от оригинальной: на задней панели расположены два порта USB-A, HDMI 2.1, Ethernet и слот для расширения памяти. Спереди также имеется USB-A и кнопка подключения аксессуаров.
Белая Xbox Series X совпадает по цвету с «робобелым» оформлением Series S. Напомним, что также в продажу должны поступить Xbox Series S на 1 ТБ за $349.99 и черная Xbox Series X на 2 ТБ за $599.99.