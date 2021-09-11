Вышел эмулятор PlayStation 4, способный запускать сотни игр

Но вот, на радость всем нам, 1 сентября обновился Spine — эмулятор, который был анонсирован ещё в 2019 году. Как пишет Kotaku, теперь программа способна запускать около 300 игр с PlayStation 4.

Правда, большая часть из них — инди. Именно с таким «простеньким» контентом Spine справляется лучше всего.

Вообще, сообщается, что эмулятор умеет запускать около 1000 игр, но больше половины из не пустят дальше начальной заставки.

На данный момент приложение не способно воспроизводить сложные трёхмерные AAA-игры. Но учитывая, как сильно разработка обогнала конкурентов в лице Orbital и PCSX4, даже «переваривание» инди-проектов — большое достижение.