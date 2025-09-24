Вышел первый трейлер аниме по игре Death Stranding

Подробностей сюжета пока не раскрывают, но создатели обещают «сюрреалистичную и эмоционально насыщенную» историю в духе оригинальной игры.

Дата премьеры пока не объявлена, однако визуальный стиль и атмосфера уже вызвали восторг у фанатов. Для Кодзимы это ещё один шаг в сторону кино, о чём он не раз говорил.

На этой неделе также показали первый трейлер его новой игры OD и анонсировали выпуск именной кредитной карты Кодзимы в Японии.