Вышел первый трейлер аниме по игре Death Stranding

Вышел первый трейлер аниме по игре Death StrandingЭто мы ждем
Проект получил название Death Stranding: Mosquito и расскажет оригинальную историю во вселенной постапокалиптического хита Хидео Кодзимы. Продюсером выступает сам Кодзима, а режиссёром стал Хироси Миямото.
Сценарий написал Аарон Гузиковски, известный по сериалу Raised by Wolves.
В ролике показан новый персонаж, одетый в снаряжение, напоминающее костюм Сэма Портера Бриджеса, но явно не являющийся им. Герой сталкивается с существом, похожим на «BT-собаку», а затем вступает в ожесточённый бой с другим человеком.
Подробностей сюжета пока не раскрывают, но создатели обещают «сюрреалистичную и эмоционально насыщенную» историю в духе оригинальной игры.
Дата премьеры пока не объявлена, однако визуальный стиль и атмосфера уже вызвали восторг у фанатов. Для Кодзимы это ещё один шаг в сторону кино, о чём он не раз говорил.
На этой неделе также показали первый трейлер его новой игры OD и анонсировали выпуск именной кредитной карты Кодзимы в Японии.