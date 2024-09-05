Вышел первый трейлер фильма по детской игре Minecraft

Главные роли в фильме исполнят Джейсон Момоа, Джек Блэк, Дженнифер Кулидж, Эмма Майерс и другие.

По сюжету, четверо героев оказываются втянутыми через таинственный портал в кубический мир Minecraft, где им предстоит освоить его законы и защитить от зомби и пиглинов.

Герои должны объединить усилия с опытным крафтером по имени Стив, роль которого исполняет Джек Блэк, чтобы найти путь домой.

Фильм, снятый режиссером Джаредом Хессом, напоминает такие фильмы, как Джуманджи (2017), с тем же элементом волшебного мира. Только на этот раз герои погружаются в знаменитый кубический мир Minecraft.

Отметим, что реалистичная визуализация мобов и окружения вызывает смешанные чувства у зрителей — некоторые сравнивают стиль с ранними трейлерами «Соник в кино».

Выход фильма запланирован на 4 апреля 2025 года.