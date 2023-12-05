Вышел первый трейлер GTA 6. Что мы узнали об игре из ролика

Первый трейлер игры уже доступен для просмотра, раскрывая некоторые захватывающие детали о новой части серии.

GTA 6 вновь перенесет игроков в целый штат, включая знаменитые неоновые улицы Вайс-Сити. Но будет возможность сыграть и за их пределами.

Сам Хаузер, основатель Rockstar Games, отметил, что игра продолжит традиции компании в создании высокоиммерсивных, сюжетно-ориентированных открытых миров.

При этом уже известно, что главных героя в игре будет два — девушка и мужчина.

Отметим, что с момента запуска GTA III в 2001 году, Rockstar Games стала пионером в жанре открытых миров. Каждая последующая игра серии, включая GTA: Vice City, GTA: San Andreas и GTA IV, укрепляла статус тайтла как одной из самых продаваемых, признанных критиками и влиятельных франшиз в современном развлекательном мире.

Речи о ПК версии GTA 6 пока не было.