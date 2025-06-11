Вышел ремастер Warhammer 40 000: Space Marine и тут же оказался на торрентах

Обновлённая версия получила поддержку 4K-разрешения, улучшенные текстуры, переработанные спецэффекты и прочие графические доработки. Однако уже в день выхода проект оказался на торрент-трекерах — в игре отсутствует защита Denuvo, что позволило её мгновенно взломать.

В Steam у ремастера старт не задался: только 40% обзоров положительные. Пользователи жалуются на обилие багов и критически низкую производительность.

В частности, обладатели мощных видеокарт, вроде RTX 5080, сообщают о просадках до 15 кадров в секунду на высоких настройках. Это при том, что в системных требованиях указаны куда менее производительные RTX 2060 и RX 6600.

В сети уже появилось множество сравнений графики оригинала и обновлённой версии, но технические проблемы пока явно затмевают визуальные улучшения.