Вышел Unreal Engine 5.5 с множеством функция для мобильной разработки

Вышел Unreal Engine 5.5 с множеством функция для мобильной разработкиНо все всё равно будут играть в «три в ряд»
Одним из ключевых нововведений стала экспериментальная функция MegaLights, позволяющая добавлять в сцены сотни динамических источников света с тенями, не ухудшая при этом производительность.
Этот инструмент поможет разработчикам и художникам создавать более детализированные сцены без существенных потерь в быстродействии.
Особое внимание уделено мобильному сегменту. Unreal Engine 5.5 получил поддержку множества функций, значительно повышающих качество графики на смартфонах.
В их числе декали D-буфера, капсульные тени, подвижные текстуры IES для светильников, объемный туман и различные световые эффекты с использованием системы Niagara.
Также добавлены прямоугольные источники света и улучшена работа рендеринга в реальном времени, что делает движок особенно полезным для создания высококачественных игр на мобильных устройствах.