Вышел Unreal Engine 5.5 с множеством функция для мобильной разработки

Одним из ключевых нововведений стала экспериментальная функция MegaLights, позволяющая добавлять в сцены сотни динамических источников света с тенями, не ухудшая при этом производительность.

Этот инструмент поможет разработчикам и художникам создавать более детализированные сцены без существенных потерь в быстродействии.

Особое внимание уделено мобильному сегменту. Unreal Engine 5.5 получил поддержку множества функций, значительно повышающих качество графики на смартфонах.

В их числе декали D-буфера, капсульные тени, подвижные текстуры IES для светильников, объемный туман и различные световые эффекты с использованием системы Niagara.

Также добавлены прямоугольные источники света и улучшена работа рендеринга в реальном времени, что делает движок особенно полезным для создания высококачественных игр на мобильных устройствах.