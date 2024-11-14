Игры
Опубликовано 14 ноября 2024, 08:49
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Вышел Unreal Engine 5.5 с множеством функция для мобильной разработки

Но все всё равно будут играть в «три в ряд»
Компания Epic Games представила новую версию игрового движка Unreal Engine 5.5, сфокусированную на улучшении графики и оптимизации для мобильной разработки.
Вышел Unreal Engine 5.5 с множеством функция для мобильной разработки
© Unreal Engine

Одним из ключевых нововведений стала экспериментальная функция MegaLights, позволяющая добавлять в сцены сотни динамических источников света с тенями, не ухудшая при этом производительность.

Этот инструмент поможет разработчикам и художникам создавать более детализированные сцены без существенных потерь в быстродействии.

Особое внимание уделено мобильному сегменту. Unreal Engine 5.5 получил поддержку множества функций, значительно повышающих качество графики на смартфонах.

В их числе декали D-буфера, капсульные тени, подвижные текстуры IES для светильников, объемный туман и различные световые эффекты с использованием системы Niagara.

Также добавлены прямоугольные источники света и улучшена работа рендеринга в реальном времени, что делает движок особенно полезным для создания высококачественных игр на мобильных устройствах.

Источник:Unreal Engine
Автор:Булат Кармак
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#Unreal Engine 5
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