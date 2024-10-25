Вышла долгожданная Call of Duty: Black Ops 6 студии Activision

Опубликовано 25 октября 2024, 14:411 мин.
Вышла долгожданная Call of Duty: Black Ops 6 студии ActivisionЭто первая часть всей игры, включённая в Game Pass
Как и обещал издатель игр серии Call of Duty, студия Activision, 25 октября вышла очередная часть самого популярного шутера. Новая серия называется Black Ops 6. Разработкой тайтла занимались студии Treyarch и Raven Software.
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Сюжет рассказывает историю агента ЦРУ Фрэнка Вудса, который после начала войны в Персидском заливе и неудачной операции в Кувейте получает зашифрованное сообщение от считающегося пропавшим без вести Рассела Адлера. Вся сюжетная кампания построена вокруг событий 1991 года.
Black Ops 6 получила некоторые новые «фишки»: возможность использования «живого щита», стрельбу в падении и многое другое. Из привычного — мультиплеер и режим уничтожения зомби.
Call of Duty: Black Ops 6 доступна на всех ведущих игровых устройствах: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, а также ПК. Это первая серия из всей франшизы, которую добавили в подписку Game Pass.