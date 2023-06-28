Вышла игра по мотивам боя Илона Маска с Марком Цукербергом

Игра, созданная на основе WrestleBros от студии Blue Wizard, предлагает простое управление и возможность сражаться с ИИ-противником, играть по сети или даже на одном ПК с другом.

В этой игре нет необходимости разрабатывать стратегию, нужно лишь использовать кнопки перемещения и пробел для ударов и комбо. Внешне проект может показаться глупым, но он, внезапно, очень даже захватывающей.

Отметим, что настоящий Илон Маск также не сидит без дела. Недавно он провёл тренировку по джиу-джитсу с популярным исследователем в области искусственного интеллекта Лексом Фридменом.

Фридмен высоко оценил способности Маска, называя его мощным, сильным и мастерским бойцом.