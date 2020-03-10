Вышла игра, требующая на прохождение 400 реальных дней

Геймплей игры максимально прост — главному герою необходимо ждать пробуждения подземного короля. Именно на данное действие у игрока уйдет 400 дней реального времени. Причем что интересно, разработчики заранее предусмотрели различные манипуляции с системным временем на компьютере — при попытке перевести часы вперед, игра мгновенно еще больше увеличивает срок ожидания.

К слову, подобная идея, по всей видимости, пришлась по вкусу игрокам, так как после 360 обзоров оценка игры установилась на 95%. Стоимость The Longing составляет 360 рублей.