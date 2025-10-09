Вышла Left 4 Dead RTX NTD — кампания «No Mercy» получила поддержку трассировки лучей

Проект создан на базе платформы NVIDIA RTX Remix, которая недавно получила обновление с улучшенной системой освещения, дыма и огня.

Мод охватывает кампанию No Mercy и полностью перерабатывает визуальную часть игры: сцены вручную пересвечены, добавлены отражения, объемные тени и материалы с физически корректным рендерингом (PBR).

Здания, интерьеры и объекты получили 4K-текстуры и улучшенные нормали, что делает атмосферу ближе к современным играм.