Вышла Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — ремейк культовой игры Хидео Кодзимы

Вышла Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — ремейк культовой игры Хидео КодзимыЭто успех. Уже второй, после ремейка Silent Hill 2
Проект доступен на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК через Steam, стоимость составляет $70, однако в российском сегменте Steam новинка недоступна.
События разворачиваются в 1964 году: игрокам предстоит управлять агентом ЦРУ Нейкедом Снейком, отправленным в СССР для предотвращения создания нового ядерного оружия.
Как и в оригинале, упор сделан на стелс-механику, выживании в джунглях и напряженных сюжетных поворотах, но теперь всё это подано с современным визуалом и обновлённой системой управления.
Первые оценки оказались весьма позитивными. На агрегаторе OpenCritic ремейк получил средний балл 87 из 100 по итогам 85 рецензий, а в PS Store у игры рейтинг 4,58 из 5.
В Steam пользователи оставили 78% положительных отзывов. В целом, критики и геймеры отмечают, что Konami удалось сохранить дух оригинала и в то же время придать проекту современный вид.