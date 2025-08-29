Вышла Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — ремейк культовой игры Хидео Кодзимы

Первые оценки оказались весьма позитивными. На агрегаторе OpenCritic ремейк получил средний балл 87 из 100 по итогам 85 рецензий, а в PS Store у игры рейтинг 4,58 из 5.

В Steam пользователи оставили 78% положительных отзывов. В целом, критики и геймеры отмечают, что Konami удалось сохранить дух оригинала и в то же время придать проекту современный вид.