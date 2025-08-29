Игры
Опубликовано 29 августа 2025, 07:15
1 мин.

Вышла Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — ремейк культовой игры Хидео Кодзимы

Это успех. Уже второй, после ремейка Silent Hill 2
Накануне, 28 августа 2025 года, вышел ремейк культовой Metal Gear Solid 3: Snake Eater — игра Metal Gear Solid Delta.
Проект доступен на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК через Steam, стоимость составляет $70, однако в российском сегменте Steam новинка недоступна.

События разворачиваются в 1964 году: игрокам предстоит управлять агентом ЦРУ Нейкедом Снейком, отправленным в СССР для предотвращения создания нового ядерного оружия.

Как и в оригинале, упор сделан на стелс-механику, выживании в джунглях и напряженных сюжетных поворотах, но теперь всё это подано с современным визуалом и обновлённой системой управления.

Первые оценки оказались весьма позитивными. На агрегаторе OpenCritic ремейк получил средний балл 87 из 100 по итогам 85 рецензий, а в PS Store у игры рейтинг 4,58 из 5.

В Steam пользователи оставили 78% положительных отзывов. В целом, критики и геймеры отмечают, что Konami удалось сохранить дух оригинала и в то же время придать проекту современный вид.

