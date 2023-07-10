Выстрел в ногу: как Xbox и PlayStation незапланированно уронили цены на свои консоли в России

Выстрел в ногу: как Xbox и PlayStation незапланированно уронили цены на свои консоли в РоссииНо обычным игрокам это только на руку
Цены на игровые консоли Xbox и PlayStation в России снизились, достигнув уровней ниже, чем на старте продаж в 2020 году.
Так, если изначально Xbox Series X стоил 45,5 тыс рублей, то сейчас его можно приобрести за 40 тыс. В то же время PlayStation 5 сейчас доступна по цене в диапазоне от 48 до 56 тыс рублей.
Основная причина снижения цен связана с низким спросом на консоли, поскольку рынок становится насыщенным и конкурентным. Также влияние оказывают макроэкономические факторы, такие как сезонность и курс рубля.
Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, отметил, что цены на Xbox были повышены из-за блокировки параллельного импорта устройств Microsoft. Немалую роль сыграло и то, что Sony заблокировала учётные записи с неверно указанным регионом использования.
Оба производителя консолей ограничили доступ к определённым функциям, что также повлияло на цену их продуктов.
Кроме того, на PlayStation и Xbox стали реже выходить новые игры <...> Сейчас Microsoft пытается купить Activision Blizzard — издателя культовых игр Call of Duty и Warcraft, а Sony этому препятствует. Чтобы склонить суд на свою сторону, обе компании пытаются доказать «недостачу» игр на собственных платформах.