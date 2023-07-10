Выстрел в ногу: как Xbox и PlayStation незапланированно уронили цены на свои консоли в России

Так, если изначально Xbox Series X стоил 45,5 тыс рублей, то сейчас его можно приобрести за 40 тыс. В то же время PlayStation 5 сейчас доступна по цене в диапазоне от 48 до 56 тыс рублей.

Основная причина снижения цен связана с низким спросом на консоли, поскольку рынок становится насыщенным и конкурентным. Также влияние оказывают макроэкономические факторы, такие как сезонность и курс рубля.

Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, отметил, что цены на Xbox были повышены из-за блокировки параллельного импорта устройств Microsoft. Немалую роль сыграло и то, что Sony заблокировала учётные записи с неверно указанным регионом использования.

Оба производителя консолей ограничили доступ к определённым функциям, что также повлияло на цену их продуктов.