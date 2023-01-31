Вызовет ли старт продаж шлема PS VR2 новый дефицит PlayStation 5 — отвечает Sony

Вызовет ли старт продаж шлема PS VR2 новый дефицит PlayStation 5 — отвечает SonyЕсли коротко — беспокоиться не о чем
Sony Interactive Entertainment готовится выпустить свой новый VR-шлем, нацеленный на использование с PlayStation 5. При этом все мы помним, каким был дефицит новейшей консоли компании совсем недавно.
Фото: The Verge
Немало пользователей заволновались, а не повторится ли ситуация в случае с релизом PS VR2? Не пропадут ли с прилавков сами игровые консоли?
По словам вице-президента по бренду, оборудованию и периферии компании Изабель Томатис, в 2023 году Sony уверена в запасах PlayStation 5. Производитель считает, что их будет достаточно для удовлетворения спроса.
При этом дефицит не ожидается даже в связи со скорым релизом обновлённой гарнитуры виртуальной реальности компании. Релиз новинки, напомним, состоится уже в конце следующего месяца — 22 февраля.