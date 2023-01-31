Вызовет ли старт продаж шлема PS VR2 новый дефицит PlayStation 5 — отвечает Sony

Немало пользователей заволновались, а не повторится ли ситуация в случае с релизом PS VR2? Не пропадут ли с прилавков сами игровые консоли?

По словам вице-президента по бренду, оборудованию и периферии компании Изабель Томатис, в 2023 году Sony уверена в запасах PlayStation 5. Производитель считает, что их будет достаточно для удовлетворения спроса.

При этом дефицит не ожидается даже в связи со скорым релизом обновлённой гарнитуры виртуальной реальности компании. Релиз новинки, напомним, состоится уже в конце следующего месяца — 22 февраля.