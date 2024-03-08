Взлом Xbox Series и PS5 стал ближе: в сеть утек BIOS для AMD 4800S

Анонимные исследователи в области безопасности выложили набор файлов-дампов, связанных с чипом AMD 4800S. Именно этот чип, а точнее его модифицированная версия, лежит в основе Xbox Series X.

Изучив «утечку», специалисты смогут найти уязвимости и способы обойти защиту консоли. Теоретически, это делает потенциальный взлом Xbox Series X более достижимой задачей.

А поскольку PlayStation 5 использует похожий чип AMD 4700S, есть возможность, что и эта консоль теперь «под угрозой».

Стоит помнить, что сам по себе BIOS не дает в руки хакерам все ключи от консоли. Однако это серьезный шаг: информация о внутреннем устройстве помогает продвинуться на пути к полноценному взлому и открывает возможности для нежелательных действий.