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War Thunder получила поддержку новейшей технологии NVIDIA в числе первыхРаботает на видеокартах, начиная с линейки GTX 900
Прямо сейчас в Тайвани проходит выставка Computex 2021. В рамках мероприятия крупные технологические компании показывают свои новейшие разработки.
Исключением не стала и NVIDIA, представив целый ряд игр, которые получат поддержку фирменной технологии Reflex. Её главная особенность — сокращение времени отклика на действия пользователя.
На сайте компании отмечается, что в числе игр, которые будут поддерживать программное улучшение, оказались CrossFire HD, Naraka: Bladepoint и War Thunder. И если в первых двух случаях придётся подождать специальные обновления, включающие Reflex, то в условно-бесплатном соревновательном боевике технология уже работает.
Также NVIDIA Reflex, которая работает на видеокартах начиная с GTX 900, в ближайшее время появится в Escape from Tarkov.