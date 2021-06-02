Исключением не стала и NVIDIA, представив целый ряд игр, которые получат поддержку фирменной технологии Reflex. Её главная особенность — сокращение времени отклика на действия пользователя.

На сайте компании отмечается, что в числе игр, которые будут поддерживать программное улучшение, оказались CrossFire HD, Naraka: Bladepoint и War Thunder. И если в первых двух случаях придётся подождать специальные обновления, включающие Reflex, то в условно-бесплатном соревновательном боевике технология уже работает.

Также NVIDIA Reflex, которая работает на видеокартах начиная с GTX 900, в ближайшее время появится в Escape from Tarkov.