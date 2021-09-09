Wargaming подал в суд на создателей читов для игры World of Tanks

По информации источника, студия CyberTank/CyberShip писала и распространяла ботов для игр, а Hagz – торговала обычными читами. С помощью их решений пользователь может играть и зарабатывать внутриигровую валюту, не участвуя в самой игре, что считается мошенничеством. Особенно это коснулось игры World of Tanks – поддельных игр оказалось так много, что в Wargaming приняли соответствующее решение.

Отмечается, что сотрудники полиции провели контрольную закупку и определили приобретённое ПО как вирусное. Теперь владельцам сайтов грозит срок до 5 лет. Но на Hagz уже появилось предупреждение о том, что они больше не продают читы по непредвиденным обстоятельствам, а на сайте CyberTank/CyberShip заявили о скором закрытии проекта.