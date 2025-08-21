Wargaming представила World of Tanks: Heat — битвы на танках будущего на ПК, PS5 и Xbox

Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а кроссплатформенная поддержка позволит пользователям играть вместе независимо от устройства. Также предусмотрена синхронизация прогресса между платформами.

В отличие от классической World of Tanks, новая часть перенесёт игроков в альтернативное будущее с высокотехнологичными боевыми машинами. Основой геймплея станут командные бои 10 х 10, а модель распространения останется привычной для студии — free-to-play, с внутриигровыми покупками.

Разработчики уже раскрыли системные требования для ПК. Для минимальной конфигурации понадобится процессор уровня Intel Core i5-4670K или AMD Ryzen 3 2200G, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта не ниже GTX 1050 или Radeon RX 560.

Для комфортной игры рекомендуется Intel Core i7-8700K, 16 ГБ оперативки и RTX 2060. В обоих случаях потребуется 60 ГБ свободного места.