Wargaming раздает бесплатный 14-дневный доступ к премиум-аккаунту World of Tanks в период карантина

Так, игровой разработчик Wargaming официально заявил о том, что компания раздает аж 14-дневный бесплатный доступ к премиум аккаунту World of Tanks. Также белорусская компания напоминает пользователям о необходимости соблюдать гигиену: мыть руки не только перед едой, но и после нахождения на улице.

Напомним, что некоторое время назад стало известно, что YouTube и Netflix “срежут” стандартное качество видео на своих сервисах из-за просьбы представителей Еврокомиссии. По словам чиновников, в противном случае мощностей европейских интернет-провайдеров может просто не хватить из-за наплыва пользователей в период карантина.