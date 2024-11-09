Warner Bros. после провалов будет финансировать только надёжные игровые франшизы

Опубликовано 09 ноября 2024, 21:451 мин.
Warner Bros. после провалов будет финансировать только надёжные игровые франшизыКомпания потеряла порядка $300 млн
В ходе квартального финансового отчёта гендиректор голливудской кинокомпании Warner Bros., ставшей издателем таких популярных игр, как Hogwarts Legacy, Mortal Kombat, Game of Thrones, Batman заявил, что после череды провальных проектов вкладываться компания будет только в проверенные и надёжные игровые франшизы.
© Warner Bros.
По словам гендиректора Warner Bros. Дэвида Заслава, совет директоров отказался от идеи финансирования и намеченных экспериментальных, и прочих проектов, в связи с тяжёлыми провалами, повлекшими ухудшение финансовых прогнозов компании. Как отмечает портал The Gamer, провальными стали игра Suicide Squad: Kill the Justice League, на которую потратили $200 млн, а также MultiVersus — $100 млн.
Поэтому любые эксперименты отменяются. Вместо них разработчики сосредоточатся на улучшении качества надёжных и востребованных аудиторией франшиз, а также на выпуск дополнений к ним (DLC).
Сейчас фанаты игр Warner Bros. ожидают скорого выхода DLC к Hogwarts Legacy, также известно о работе компании над второй частью этой франшизы.