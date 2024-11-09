Warner Bros. после провалов будет финансировать только надёжные игровые франшизы

По словам гендиректора Warner Bros. Дэвида Заслава, совет директоров отказался от идеи финансирования и намеченных экспериментальных, и прочих проектов, в связи с тяжёлыми провалами, повлекшими ухудшение финансовых прогнозов компании. Как отмечает портал The Gamer, провальными стали игра Suicide Squad: Kill the Justice League, на которую потратили $200 млн, а также MultiVersus — $100 млн.

Поэтому любые эксперименты отменяются. Вместо них разработчики сосредоточатся на улучшении качества надёжных и востребованных аудиторией франшиз, а также на выпуск дополнений к ним (DLC).

Сейчас фанаты игр Warner Bros. ожидают скорого выхода DLC к Hogwarts Legacy, также известно о работе компании над второй частью этой франшизы.