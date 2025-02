Warner Bros закрыла сразу три студии разработки игр

Студии Monolith Productions, Player First Games и WB Games San Diego, входящие в Warner Bros Discovery, были закрыты практически одновременно. Monolith Productions известна своими играми Middle-Earth: Shadow of Mordor и Shadow of War, студия планировала использовать систему Nemesis в игре про «Чудо-женщину»; но теперь этого не случится.

До этого был долгий процесс объединения студий: Warner Bros приобрела Player First Games, разработавшую платформенный файтинг MultiVersus. WB Games San Diego занималась созданием AAA free-to-play игр.

При этом ранее Warner Bros Games уже объявила об увольнении сотрудников WB Games Montreal и прекращении работы над игрой «Отряд самоубийц: Kill the Justice League».