Warner Bros закрыла сразу три студии разработки игр

Опубликовано 27 февраля 2025, 21:001 мин.
Warner Bros закрыла сразу три студии разработки игрИз-за убытков
Кинокомпания Warner Bros Discovery закрыла три игровые студии и отменила игровой проект «Чудо-женщина» в связи с «разочаровывающим 2024 годом».
Студии Monolith Productions, Player First Games и WB Games San Diego, входящие в Warner Bros Discovery, были закрыты практически одновременно. Monolith Productions известна своими играми Middle-Earth: Shadow of Mordor и Shadow of War, студия планировала использовать систему Nemesis в игре про «Чудо-женщину»; но теперь этого не случится.
До этого был долгий процесс объединения студий: Warner Bros приобрела Player First Games, разработавшую платформенный файтинг MultiVersus. WB Games San Diego занималась созданием AAA free-to-play игр.
При этом ранее Warner Bros Games уже объявила об увольнении сотрудников WB Games Montreal и прекращении работы над игрой «Отряд самоубийц: Kill the Justice League».