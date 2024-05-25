Warner Brothers пригрозила моддеру из-за авторских прав на Mortal Kombat 1

По словам ToastedShoes, он расширяет файтинг Mortal Kombat 1 новыми персонажами. Например, можно провести бой не толко между классическими героями игры, но и между Кунг-фу пандой и Тигрой из Винни-пуха, либо между Шреком и Гомером Симпсоном и т.п.

Когда ToastedShoes делает новые моды, записывает видео и загружает контент на свой YouTube-канал. К этому и привязались юристы Warner Bros: якобы ToastedShoes чуть ли не единственный моддер, чьи работы выложены на YouTube.

Представители кинокомпании заявили, что если моддер не удалит весь видеоконтент о Mortal Kombat 1, они добьются не просто блокировки его канала, а полного удаления со всеми материалами.