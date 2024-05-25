Warner Brothers пригрозила моддеру из-за авторских прав на Mortal Kombat 1

Опубликовано 25 мая 2024, 21:45
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Warner Brothers пригрозила моддеру из-за авторских прав на Mortal Kombat 1Кинокомпания грозит удалить его YouTube-канал
Известный в США разработчик ToastedShoes, делающий моды для игры Mortal Kombat 1, рассказал о претензиях к нему со стороны кинокомпании Warner Brothers, пригрозившей добиться удаления его YouTube-канала. Претензия заключается в нарушении моддером интеллектуальных прав Warner Bros.
По словам ToastedShoes, он расширяет файтинг Mortal Kombat 1 новыми персонажами. Например, можно провести бой не толко между классическими героями игры, но и между Кунг-фу пандой и Тигрой из Винни-пуха, либо между Шреком и Гомером Симпсоном и т.п.
Когда ToastedShoes делает новые моды, записывает видео и загружает контент на свой YouTube-канал. К этому и привязались юристы Warner Bros: якобы ToastedShoes чуть ли не единственный моддер, чьи работы выложены на YouTube.
Представители кинокомпании заявили, что если моддер не удалит весь видеоконтент о Mortal Kombat 1, они добьются не просто блокировки его канала, а полного удаления со всеми материалами.