Windows 11 стала популярнее среди игроков

20:03, 03 июня 2023
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Windows 11 стала популярнее среди игроковНо самая популярная всё ещё Windows 10
Компания Valve, владелец игрового сервиса Steam, рассказала об оборудовании, которым пользуются геймеры. Оказалось, что самой популярной по-прежнему остаётся Windows 10, но количество использующих эту ОС геймеров начало сокращаться.
Уже более 34% геймеров «пересели» на Windows 11 и это тенденция. Вероятно, эта версия станет самой популярной.
Всего Windows используют 96% пользователей Steam, 2.3% — macOS. Остальные 1,7% предпочитают Linux.