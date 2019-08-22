World of Tanks, FIFA и Dota 2 войдут в школьную программу в России

Институт развития интернета (ИРИ) составил список игр, который можно ввести в качестве школьных факультативов по киберспорту. Письмо об этом было направлено на имя главы Минпросвещения РФ Ольги Васильевой.

Специалисты предлагают футбольные симуляторы, такие как FIFA 19, а также многопользовательские онлайн-игры — Dota 2, Starcraft II, World of Tanks, Minecraft и другие. По мнению экспертов, введение подобных факультативов необходимо для развития определенных навыков у детей: стратегического и логического мышления, умения принимать быстрые решения, командной работы.

Также эксперты отмечают, что такая практика поможет создать здоровую культуру потребления игрового контента у детей, а также привить им интерес к образовательному процессу. К примеру, во время факультативов дети научатся не только получать пользу из игры, но правильно делать разминку глаз, динамические паузы, научатся обсуждать командную стратегию и заниматься эффективным тайм-менеджментом.