Xbox Cloud Gaming позволит вам запускать любую купленную игру через облачный гейминг

Компания давно обещала внедрить эту функцию, начиная с анонса Project xCloud, но до сих пор она не была реализована. Теперь Microsoft готова начать тестирование этой функции среди участников программы Xbox Insiders в ноябре, с планами поддерживать тысячи игр в будущем.

Игроки Xbox давно хотели стримить игры, купленные в личных библиотеках, а не только те, что доступны в Xbox Game Pass.

Если тестирование пройдет успешно, эта функция станет доступной для большего числа пользователей.

Новость появилась вскоре после того, как президент Xbox Сара Бонд сообщила, что пользователи Android смогут покупать и играть в игры через приложение Xbox уже со следующего месяца.