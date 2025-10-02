Xbox Cloud Gaming вышел из беты и получил поддержку 1440p-разрешения

Одновременно с этим компания добавила поддержку 1440p-разрешения для игр на ряде устройств и значительно повысила качество стриминга.

Новые возможности доступны только подписчикам Game Pass Ultimate. Потоковая передача теперь может достигать битрейта до 27 Мбит/с (против средних 10–17 Мбит/с ранее), что должно заметно сократить артефакты и улучшить картинку.

Первые игроки заметили поддержку 1440p ещё в прошлом месяце в Avatar: Frontiers of Pandora. Кроме того, облачный гейминг впервые станет доступен и в более дешёвых тарифах Game Pass — Essential и Premium.

Это позволит запускать в облаке как купленные игры, так и проекты из библиотеки подписки, а не только в рамках плана Ultimate. Microsoft пока не раскрыла, связаны ли улучшения с новым «железом» на стороне серверов.