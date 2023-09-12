Xbox и Mastercard выпустят совместную карту для фанатов консоли Microsoft

Эта карта предоставляет возможность зарабатывать бонусные баллы на повседневные покупки и обменивать их на игры и дополнения на сайте xbox.com.

Интересный момент: карта будет доступна исключительно для участников программы Xbox Insiders в США с 21 сентября, а для всех остальных игроков в США — только в 2024-м.

Карта предлагает разнообразные способы накопления бонусных баллов: 5x баллов на продукты Microsoft, 3x баллов на стриминговые сервисы вроде Netflix и Disney+ и 3x баллов на услуги доставки еды.

Кроме того, владельцы карты получат бонус в 5000 баллов (примерно $50) после первой покупки и три месяца бесплатного доступа к Xbox Game Pass Ultimate.