Xbox и NVIDIA помогут Logitech выпустить собственную портативную консоль

И, видимо, её лавры не дают покоя Logitech. По крайне мере, к такому выводу можно прийти после прочтения свежего пресс-релиза компании, в котором она объявила о партнёрстве с Tencent.

В рамках сотрудничества, IT-гиганты разработают и выпустят «облачное игровое портативное устройство под брендом Logitech G». Релиз новинки намечен уже на 2022 год.

Что интересно, проекту помогают две другие корпорации — Xbox и NVIDIA. Они отвечают за качественный запуск сервисов Xbox Cloud Gaming и NVIDIA GeForce Now на грядущем устройстве.

На данный момент нет никакой информации о характеристиках и цене девайса. О них нам станет известно чуть позже.