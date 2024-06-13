Xbox наконец-то научился запоминать более одной Wi-Fi сети

Опубликовано 13 июня 2024, 08:46
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Xbox наконец-то научился запоминать более одной Wi-Fi сетиСпустя столько лет…
Microsoft начала выпуск обновления для Xbox, которое позволяет запоминать до 10 Wi-Fi сетей, что избавляет пользователей от необходимости повторного ввода данных при перемещении консоли.
Это изменение значительно упростит жизнь тем, кто часто использует консоль в разных местах.
Кроме того, обновление позволяет просматривать обложки игр с любым фоном на главном экране Xbox.
Ранее это было возможно только с фоном по умолчанию. Теперь пользователи могут сохранить свои динамические или статические фоны и видеть обложки игр, не выбирая между ними. Эта функция начала тестироваться в апреле и теперь доступна всем.
Чтобы включить новую опцию, перейдите в меню «Настройки» на вашей Xbox, затем выберите «Общие» > «Персонализация» > «Мой фон» и выберите «Показать выбранное изображение игры».
Также можно изменить цвет динамического фона, не меняя цвет профиля.