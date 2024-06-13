Xbox наконец-то научился запоминать более одной Wi-Fi сети

Это изменение значительно упростит жизнь тем, кто часто использует консоль в разных местах.

Кроме того, обновление позволяет просматривать обложки игр с любым фоном на главном экране Xbox.

Ранее это было возможно только с фоном по умолчанию. Теперь пользователи могут сохранить свои динамические или статические фоны и видеть обложки игр, не выбирая между ними. Эта функция начала тестироваться в апреле и теперь доступна всем.

Чтобы включить новую опцию, перейдите в меню «Настройки» на вашей Xbox, затем выберите «Общие» > «Персонализация» > «Мой фон» и выберите «Показать выбранное изображение игры».

Также можно изменить цвет динамического фона, не меняя цвет профиля.